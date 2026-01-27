市川 栞 キャスター：

ここからは選挙デスクの住田さんです。住田さん、今回の選挙戦のポイントを教えてください。



住田 鉄平 デスク：

はい。今回の衆院選は、高市政権そのものや、責任ある積極財政のぜひを問う選挙となります。



市川：

与野党ともに大きく枠組みが変わりましたね。



住田：

与党側は、これまでの自民・公明の連立政権から、自民・維新の連立政権となりました。一方で、野党側は、立憲と公明が新党の中道を結党し、これまでとは異なる枠組みでの選挙戦となります。





市川：石川県内の選挙区にはどう影響しそうですか。住田：まずは候補者が乱立する金沢の石川1区です。こちらは2度目となる与野党の前職2人の戦いに、新人が絡む構図です。自民前職は、何といっても高市政権の高い支持率を追い風に支持を得られるのか。一方で中道は、国民との候補者の一本化調整により、前回、立憲から立候補した方が今回は出馬しませんでした。国民の前職に一本化された形となったわけです。市川：前回の立憲、国民、公明の得票を合わせると、自民を上回りますね。住田：計算上は上回りますが、これまでの関係性もあり、そう単純にはいかないという声も聞かれます。一本化調整の効果が本当に出るのかが注目されます。そして、参政党も今回、石川1区で初めて候補者が出馬します。去年の参院選での追い風が、今回どうなるのか注目です。市川：そして毎回、激戦区と言われる石川3区。今回も同じ構図ですね。住田：4度目となる前職2人の与野党対決に、新人が絡む展開です。前回選では、立憲前職が小選挙区を制し、自民前職が比例にまわりました。立憲前職は公明党との新党の中道から出馬しましたが、そもそもこれまで、公明と足並みをそろえてきたのは自民の前職です。新たな枠組みと、これまでの関係性の中で、公明票がどう動くのかが注目されます。市川：そして、残る石川2区は、中道も国民も候補者を擁立できませんでした。住田：自民党の前職に共産党の新人が挑む構図です。今回の衆院選はこうした新たな枠組みとともに、雪の影響もあって投票率がどうなるのか、というところも注目されます。