¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Ë¹³µÄ¡¡½»Ì±¤Ë£±Ç¯´Ö³Ú¶Ê¤òÌµ½þÄó¶¡¤Ø
¡¡¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÂç¸æ½ê¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê£¸£°¡Ë¤¬¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Ë¹³µÄ¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½»Ì±¤Ë£±Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ç³Ú¶Ê¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ²»³Ú¥µ¥¤¥È¡Ö¥¶¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬£²£·Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯ºö¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö£î£å£é£ì£ù£ï£õ£î£ç£á£ò£ã£è£é£ö£å£ó¡¥£ã£ï£í¡×¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½»Ì±¤Ï£±Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¤Î£¶£²Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥ô²»¸»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎËÄÂç¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö»ä¤Î²»³Ú¤È²»³Ú¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¡¢ÉÔ¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ´ê¤ï¤¯¤Ð°ì»þÅª¤Ê¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀ¯ÉÜ¤«¤é³§¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔÅö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶¼°Ò¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬Èþ¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¸Î¶¿¤Ç¡¢»ä¤Î²»³Ú¤òºÇ¹â¤Î²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¿ÏÂ¤È°¦¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£¶£²Ç¯´Ö¤Ë»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³Ú¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÎÁ¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÃÄÂÎ¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Å£Á£Ò£Ô£È¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂçÉÙ¹ë¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤éÅ±µî¡£Â¾¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤³¤Î»ÑÀª¤òºÆÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¹ñºÝÀ¯ºö¤È£É£Ã£Å¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤¹¤ë¡×¤È¥Ë¡¼¥ë¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ë¤â¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÈÈºá¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¶Ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¯¥é¥¤¥à¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸£°ºÐ¤Ê¤¬¤é¤â¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤ÎÈ¿¹ü¿´¤È²á·ã¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¡£