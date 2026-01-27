最長寒波襲来の被災地・能登 ｢まだ駄目…｣ 融雪装置の半分以上が稼働できず 現状と課題は
今回の最長寒波でも、全体の半分以上の融雪装置が稼働できかった能登。被災地の融雪装置の現状と課題を取材しました。
27日は朝から雨となった石川県内。
先週、最長寒波真っ只中の珠洲市内では…
仮設住宅の住民：
「まだ融雪はしとらんわ、ここ」
「地震でまだ駄目」
おととしの地震以降、配管のずれなどで融雪装置が稼働せず、除雪車などは来るものの、人力による除雪が続いています。
融雪装置の復旧について石川県の担当者は…
「道路上、一番表面になりますので、下に上下水道管ですとか、いろんな道路を復旧してから、本来であれば復旧しなければいけないんですけれども、なかなかいろいろな調整が必要になってきますので」
道路そのものや水道管など諸々の工事を調整して、主要道路を中心に応急復旧を進め、現在、石川県が管理する18キロの融雪装置のうち、8.4キロの使用が可能となりました。
石川県道路整備課・松尾 和弘 課長：
「一日でも早く応急ででも水が出るように修理して、冬の安全な交通の確保を図れるように努力していきたいと思っています」
気象台によりますと、28日午後からまた雪が強まり、29日からは、再び大雪になる恐れもでてきています。