元ファイターズガールでＦビレッジアンバサダーを務める滝谷美夢が、自身初となるオリジナル楽曲「Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ」、「ＤＲＥＡＭＥＲ」を２月４日に配信リリースすることを２７日、発表した。

「Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ」は、滝谷自身が作詞に挑戦した意欲作。音楽活動をスタートするにあたり掲げた「Ｍｅ（私）」と「Ｙｏｕ（あなた）」の“Ｒｅｍｉｘ＝再構築”をテーマとしている。サウンドプロデュースは札幌のインディーズレーベル「Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ Ｌａｂｅｌ」のター・ナー・カーが務めた。また「ＤＲＥＡＭＥＲ」は、滝谷が自らプロデュースを依頼したＤＴＭユニット「パソコン音楽クラブ」が作詞・作曲を手掛けている。

滝谷は「小さい頃からずっと憧れてきた音楽の世界に飛び込み、自分の表現を音と言葉で届けられるなんて夢のようです。『Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ』は、Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ Ｌａｂｅｌさんに支えていただきながら、アーティストとして歩み始めた今の自分が初めて“言葉”と真正面から向き合った楽曲です。ライブでこの言葉たちを直接届ける日を思い描きながら作詞しました。『ＤＲＥＡＭＥＲ』は私が抱えている感情や言葉にならなかった思いを、パソコン音楽クラブさんの世界観を通して表現してもらった楽曲です。完成した音楽は想像以上のものになり、今の自分を語るうえで欠かすことのできない１曲になりました。２曲それぞれ違った色で今の自分を表現しているので是非たくさんの方に聴いてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せた。