¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜÇÏ·×£±£·£¶Æ¬¤¬¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£±·î£²£·Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½ô¶¥Áö¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É£Ã¡¦£Ç£±¡Ê¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î£Ê£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ê¤É£²£µÆ¬¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡ÊÍ½È÷ÅÐÏ¿¤ÏÂè£²¡¢Âè£³´õË¾¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¡¦¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£²£´£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤Ê¤É£²£¸Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¡¦¥¿¡¼¥Õ¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ê¤É£²£²Æ¬¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥Ò¡¼¥ó¡¦£Ç£±¡Ê¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶Ãå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥ó¥È¥¥¥ß¥¹¥Á¡¼¥Õ¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥«¥Ú¥é£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¨¥ë¥Ó¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥ô¥©¥é¥¿¥¤¥ë¡Ë¡¢£²£³Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥¯¥í¥Õ¥Í¡Ë¤Ê¤É£³£µÆ¬¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£Á´£¸¶¥Áö¤ËÆüËÜÀª¤Ï£±£·£¶Æ¬¡Ê½ÅÊ£¤¢¤ê¡Ë¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£