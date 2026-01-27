SWEET STEADY奥田彩友＆MORE STAR遠藤まりん「血繋がってる？」ダンスコラボが話題「姉妹みたいに似てる」「可愛すぎる癒し空間」
【モデルプレス＝2026/01/27】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の公式TikTokが26日に更新された。奥田彩友と9人組アイドルグループ・MORE STARの遠藤まりんのダンスコラボが公開され、話題となっている。
この投稿に、ファンからは「姉妹みたいに似てる」「可愛すぎる癒し空間」「推しと推しで最高」「ずっとニコニコしてて雰囲気そっくり」などと反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱー妹分同士の「姉妹みたいに似てる」コラボ
◆奥田彩友＆遠藤まりん、CUTIE STREETの曲でダンスコラボ
今回の投稿では「血繋がってる？」というコメントとともに、2人がCUTIE STREET（キューティーストリート）の「ぷりきゅきゅ」を一緒に踊る動画が投稿された。最後には見つけ合ってじゃれ合う仲睦まじい姿が映っている。
◆7人組アイドルグループ・SWEET STEADYとは
SWEET STEADYは奥田、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈の7人からなるアイドルグループ。アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生し、2024年3月にデビューした。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。
◆2025年12月にデビューしたばかり・MORE STARとは
MORE STARは新井心菜、遠藤、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。（modelpress編集部）
