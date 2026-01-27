今週後半は再び強い寒気が南下し、明後日29日(木)から30日(金)にかけて北陸や近畿北部を中心に大雪になる所がありそうです。積雪がさらに増えて、交通に影響が出る恐れもあります。また、関東でも明後日29日(木)は南部で雪の降る所がありそうです。

今週後半は強い寒気が南下

今週後半、本州付近は冬型の気圧配置になり、再び寒気が南下します。上空1500m付近で雪の目安となるマイナス6℃以下の寒気が本州をすっぽりと覆うでしょう。このため日本海側を中心に雪が降り、特に明後日29日(木)から30日(金)にかけては北陸や近畿北部などで大雪になる所がありそうです。

29日から30日は北陸や近畿で再び大雪のおそれ

寒気のピークは明後日29日(木)夜から30日(金)朝にかけてです。先日ほどの強い寒気ではありませんが、それでも日本海側を中心に積雪がさらに増えて、平地でも大雪になる所があるでしょう。北陸から山陰付近には、日本海に形成されるJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の発達した雪雲がかかりやすく、短時間で積雪が増える恐れがあります。交通に影響が出る可能性もあるため、最新の交通情報に注意が必要です。



29日(木)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北陸の山沿いで50センチ、平地で30センチ、近畿の山地で30センチ、平地で15センチです。

その後、30日(金)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北陸の山沿いで70センチ、平地で40センチ、近畿の山地で50センチ、平地で40センチです。



さらに、岐阜県の関ケ原や名古屋周辺にも雪雲が流れ込むでしょう。東海道新幹線など、公共交通機関に影響が出る可能性もあります。また、普段雪の少ない所でも路面の凍結によるスリップ事故が発生しやすくなるため、車の運転は必ず冬用タイヤを装着してください。

関東も29日夜は南部で雪の可能性か

関東でも29日(木)は湿った空気の影響を受けて、夕方から夜のはじめ頃を中心に神奈川県や千葉県で雪雲がかかるでしょう。箱根など山沿いではうっすらと積もる可能性もあります。平地は積もる可能性は低いものの、気温が低いため路面の凍結に注意が必要です。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。