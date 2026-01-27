アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 27126.95（+361.43 +1.35%）

中国上海総合指数 4139.91（+7.30 +0.18%）

台湾加権指数 32317.92（+253.40 +0.79%）

韓国総合株価指数 5084.85（+135.26 +2.73%）

豪ＡＳＸ２００指数 8941.62（+81.53 +0.92%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81483.75（-53.95 -0.07%）



２７日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇などを受けて、おおむね買い優勢で推移した。台湾株は続伸。連日で最高値を更新した。ハイテク株やヘルスケア関連株が買われた。香港株は大幅続伸。前日の米株高に加えて、１２月の中国工業利益が市場予想を上回ったことが好感された。上海株は小反発。ハイテク株や金融株を中心に上昇した。



上海総合指数は小反発。半導体メーカーの兆易創新科技、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、保険大手の中国人寿保険、航空機部品メーカーの中国航発動力が買われる一方で、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、石炭会社の陝西煤業が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医薬品メーカーの石薬集団、複合企業の中国中信（シティック）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、医療情報会社のプロ･メディカス、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、小売会社のウールワース・グループ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが買われた。

