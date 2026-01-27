ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小傾向続く、仏５６、伊６０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ 2.876
フランス 3.434（+56）
イタリア 3.471（+60）
スペイン 3.235（+36）
オランダ 2.939（+6）
ギリシャ 3.471（+60）
ポルトガル 3.235（+36）
ベルギー 3.382（+51）
オーストリア 3.06（+18）
アイルランド 3.145（+27）
フィンランド 3.125（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
