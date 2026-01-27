ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小傾向続く、仏５６、伊６０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ　　　　2.876
フランス　　　3.434（+56）
イタリア　　　3.471（+60）
スペイン　　　3.235（+36）
オランダ　　　2.939（+6）
ギリシャ　　　3.471（+60）
ポルトガル　　　3.235（+36）
ベルギー　　　3.382（+51）
オーストリア　3.06（+18）
アイルランド　3.145（+27）
フィンランド　3.125（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）