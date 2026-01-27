２２日、覚書の締結後、記念撮影する中国・タイ双方の代表者。（南寧＝新華社配信）

【新華社南寧1月27日】中国広西チワン族自治区の南寧軌道交通投資集団はこのほど、タイ東北部のコンケン市と、公共交通や関連サービスをデジタルで一体化する取り組みで協力する覚書を締結した。またコンケン大学とも同市でのシステム導入について協議した。これにより、中国で開発された「移動とサービスを組み合わせた都市交通モデル」が、東南アジア諸国連合（ASEAN）市場に本格的に展開されることになる。

この取り組みでは、スマートフォン一つで電車やバスなどの公共交通を利用できるほか、予約や支払い、観光サービスまでを含めた仕組みの導入を目指す。中国側が南寧市で運用してきた2次元コードを活用した交通システムの枠組みを応用し、コンケン市の公共交通資源を統合することで、複数の交通手段をシームレスに利用できる環境を整える。

２２日、協力覚書に共同で署名するタイ・コンケン市のプラッシー・トンタイエンタイ市長（右）と南寧軌道交通投資集団の黄鐘暉（こう・しょうき）董事長（左）。（南寧＝新華社配信）

また、人工知能（AI）やビッグデータを活用し、交通状況のモニタリングや運行管理、緊急対応を一体化したプラットフォームを構築。地域の交通運営を「データ主導型」へと転換させる。

さらに、交通と観光、商業サービスなどを連携させ、移動が地域の消費や観光振興につながる仕組みづくりも進める。現地向けのアプリを通じて、移動と各種サービスを一体的に提供する考えだ。こうした仕組みは「MaaS（サービスとしてのモビリティー）」と呼ばれる。

南寧軌道交通投資集団の黄鐘暉（こう・しょうき）董事長は「今回の国境を越えた協力は、中国のスマート交通技術が地域の発展を後押しすることを示す生きた実践となる」と述べた。

同集団は、南寧市における交通インフラ建設やスマートシティー建設を先導してきた。軌道交通分野で企画・建設から運営までを一体的に担えるほか、関連サービスを含めた都市交通のエコシステム構築を手がけている。（記者/朱麗莉）