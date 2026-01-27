「プロとアマの違いはスピード」制作はiPadで95%、締め切りは24時間以内…『パズドラ』人気絵師が明かす“売れっ子”の仕事術

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

1月27日（火）の配信では、イラストレーターの風間雷太さんが登場。人気絵師の驚きの制作環境が明かされた。

『パズル＆ドラゴンズ』や『ポケモンカードゲーム』など数々の人気作を手掛ける風間さんだが、現在の制作環境は「95%くらいiPad」だという。デジタルでありながら、あえて鉛筆のような質感を残し、デジタルっぽさを消すことにこだわりを持っている。

また、風間さんがプロとして最も大切にしているのが「スピード」。

大学時代の教授からの「時間をかければ誰でも上手く描ける。プロはそれを10分の1の時間で描けるからプロなんだ」という言葉を胸に刻んでおり、1枚のイラストを「基本24時間以内に描けるように頑張っている」と語る。

MCのアルコ＆ピースが「そうしないと回らない？」と尋ねると、「そうしないと回らない。描いた分イコール稼ぎになるので」とシビアなフリーランスの現実を明るく語り、スタジオを驚かせた。