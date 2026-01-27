2月5日 発売予定 価格：858円

竹書房は、マンガ「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」第2巻を2月5日に発売する。価格は858円。

本作は原作・狭山ひびき氏、漫画・坂巻あきむ氏、キャラクター原案・みわべさくら氏による作品で、婚約破棄された伯爵令嬢のシャーリーが、美人料理研究家だった前世の知識で活躍する異世界転生もの。第2巻では、王女の専属料理人兼侍女になったシャーリーが、この世界を存続させるための人質の存在を知ってしまい、さらには不思議な力に目覚めてしまう。

第2巻の表紙ではシャーリーの手にした味噌汁や、卵かけごはん、からあげなど、異世界とは思えないお馴染みの食事が描かれている。

竹コミ！「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」のページ

前世の知識を生かして王女の専属料理人兼侍女になった、伯爵令嬢のシャーリー。

緑の塔に幽閉された隣国の王子アルベールと出会い、この世界を存続させるための人質の存在を知ってしまう。

その上 不思議な力に目覚めちゃったけど、変わらずマイペースにお料理作りまくります！

（C）狭山ひびき・坂巻あきむ・みわべさくら・竹書房