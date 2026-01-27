レイカーズ加入後65試合で圧巻の2000得点超え…ルカ・ドンチッチがNBA史上3人目の快記録

1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズが、敵地ユナイテッド・センターでシカゴ・ブルズを129－118で下し、直近5戦を4勝1敗とした。

28勝17敗でウェスタン・カンファレンス5位のレイカーズでは、ルカ・ドンチッチが大暴れ。8本の3ポイントシュート成功を含むゲームハイの46得点12アシストに7リバウンドをマーク。さらにレブロン・ジェームズが24得点5リバウンド、ベンチスタートの八村塁が23得点、マーカス・スマートが12得点と続いた。

今シーズン、NBAトップの平均33.8得点に7.8リバウンド8.8アシスト1.5スティールを誇るドンチッチは、昨年2月3日の3チーム間トレードでダラス・マーベリックスからレイカーズへ移籍し、27日のブルズ戦で65試合目を終えた。

26歳のスーパースターは、レイカーズ加入後に平均31.4得点7.9リバウンド8.3アシスト1.6スティールをマーク。合計で2038得点、514リバウンド、537アシスト、102スティールに達している。

『ESPN Insights』によると、NBAチームへ加入後、最初の65戦で2000得点をクリアしたのは現役ではドンチッチが初で、NBA史上わずか3人目だという。スロベニア出身のドンチッチは、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）、ウォルト・ベラミー（元アトランタ・ホークスほか）に次ぐ快挙を成し遂げた。



With 46 points tonight, Luka Dončić becomes the third player in NBA history to score 2,000 points in their first 65 games with a franchise.

He joins Wilt Chamberlain and Walt Bellamy 🤝 pic.twitter.com/bjaUoWmmKK

- ESPN Insights (@ESPNInsights) January 27, 2026

【動画】ブルズ戦で大暴れしたドンチッチ！





