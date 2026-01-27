1月27日、B1中地区に所属するアルバルク東京は、3月11日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第25節・アルティーリ千葉戦に、アーティストの大黒摩季氏がゲスト出演することを発表した。

同氏は1992年にデビュー後、「あなただけ見つめてる」、「夏が来る」、「ら・ら・ら」などのミリオンヒットを放ち、1997年の初ライブでは有明に4万7000人を動員。2010年に病気治療のため活動休業するも、2016年に故郷・北海道の「ライジングサン・ロック・フェスティバル」でアーティスト活動再開した。

当日は”ALVARK平成Night”と銘打ったテーマイベントを開催。平成の音楽シーンを彩った同氏が、ハーフタイムショーに登場し、平成の大ヒット曲を披露する。歌唱予定曲は、バスケットボール界のバイブルとも言える人気アニメ『スラムダンク』の初代エンディングテーマ「あなただけ見つめてる」（1993年）と、国民的人気曲「ら・ら・ら」（1995年）の2曲。新アリーナを舞台に、パワフルな歌声で会場を盛り上げる。

試合開始は19時5分、ハーフタイムショーは19時45分頃からを予定している。

出演にあたり、大黒摩季氏は以下のようにコメントを送っている。

「この度、3月11日、アルバルク東京のホームゲームのハーフタイムショーに出演いたします大黒摩季です。チーム名のALVARKが、”電撃”を意味するアラビラ語を語源とするそうで、いつも作品やLIVEで、心に刺さる言葉、乾いた心に電撃が走るようなサウンドを目指してきた私にとって、新たな進化へインスパイアされる熱いネーミングで、しかもマスコットのルークがめちゃくちゃ好みなので



チームの皆さんやファンの皆さんは勿論、ルークともご一緒できることに今からテンション爆上がりです

私が歌うことで心の熱がHeat Upし、最高のパフォーマンスをしていただけるように短い時間ではありますが、バスケット選手皆さんのバイブルとも言えるスラムダンクのエンディングテーマ『あなただけ見つめてる』も歌います‼

会場が勝利に向かって『一つになれる』ように『ら・ら・ら』も歌います！ので、楽しみにしていてくださいね！」

【動画】ハーフタイムショーに手越祐也氏が登場！…1月3日広島戦