エレコムは、充電状況をひと目で確認できる電力ディスプレイ付きのUSB Type-Cケーブルおよび延長ケーブルを発売した。

【画像】電力ディスプレイで充電状況をチェック！ 商品画像一覧

コネクター部に搭載されたディスプレイには、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで表示され、正しく充電できているか視覚的に確認できる。満充電に近づくことで電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了タイミングが分かる作りだ。

USB Power Delivery EPR対応により、最大240W（48V/5A）の電力で接続機器への充電ができるほか、USB Power Delivery最大100W（20V/5A）にも対応している。これらの高速充電をする際にも、ちゃんと行えているか確かめるうえでディスプレイが役立つ。

カラーバリエーションはブラックとホワイトの2種類だ。さらに長さは1mと2mの2つが用意されている。

また延長ケーブルも販売される。片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備えているため、ケーブルの長さが足りないときに使える。

こちらもUSB Power Deliveryに対応しており、最大240W（48V/5A）の電力で接続機器への充電が可能だ。カラーバリエーションはブラックとホワイトが用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）