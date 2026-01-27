カプコン<9697.T>がこの日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表しており、売上高１１５３億１５００万円（前年同期比２９．８％増）、営業利益５４３億２００万円（同７５．１％増）、純利益３８８億８５００万円（同６８．６％増）となった。



主力のデジタルコンテンツ事業で、シリーズ最新作の発表による期待感の高まりなどを背景に「バイオハザード ＲＥ：４」や「バイオハザード ヴィレッジ」などの過去作が伸長。また、「ストリートファイター６」が６月の「ニンテンドースイッチ２」への移植販売などにより収益に貢献し、同事業の販売本数は前年同期比１３．５％増の３４６４万本となった。また、アミューズメント施設事業でクレーンゲーム専門店など新業態の出店効果があったほか、アミューズメント機器事業で新作及びリピート販売が好調に推移したことも寄与。その他事業で積極的なＩＰの認知度拡大に努めたことも奏功した。



なお、会社側では第３四半期は通期計画に対して順調に進捗しているとして、２６年３月期通期業績予想は、売上高１９００億円（前期比１２．０％増）、営業利益７３０億円（同１１．０％増）、純利益５１０億円（同５．３％増）の従来見通しを据え置いている。



