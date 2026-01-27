2026-27年シーズンまでのJリーグ担当審判員が発表!! 26歳・小林拓矢主審ら若手審判員が新規リスト入り
Jリーグは27日、2026特別シーズンと26-27シーズンに向けた担当審判員リストを発表した。新規担当審判員は16人。1999年生まれの小林拓矢主審、98年生まれの菊池俊吾主審、97年生まれの本多文哉主審ら昨季のJ2・J3リーグ終盤戦で割り当てを受けていた若手審判員が正式に登録された。
新たにVAR/AVAR専任審判員として、WEリーグ最優秀審判賞を3年連続で受賞している国際主審の小泉朝香氏が新たに登録。副審では97年生まれの佐藤浩太氏が新たに登録された他、国内トップの女子審判員として国際副審にも登録されている一木千広氏もJリーグリスト入りした。
Jリーグ登録審判員の総数は主審54人、副審94人、VAR/AVAR専任1人の合計149人。昨季限りで今村義朗主審、岡部拓人主審、山本雄大主審らが退任したこともあり、主審は昨季から2人減、副審は3人減となった。
以下、2026シーズンの担当審判員
V:VAR担当審判員
A:AVAR担当審判員
☆:新任
※:V/A追加
■主審
荒木友輔 V/A 国際主審
飯田淳平 V/A 国際主審
池内明彦 V/A
石丸秀平 V/A
井上知大 V/A
上田隆生
上田益也 V/A
上原直人 V/A
榎本一慶 V/A
大坪博和 V/A
大橋侑祐 V/A 国際主審
大穂祐太 ☆
岡宏道 V/A
笠原寛貴 V/A 国際主審
上村篤史 V/A
川俣秀 V/A
菊池俊吾 ☆
北沢倫章 ☆
木村博之 V/A
國吉真吾
窪田陽輔 V/A
小林健太郎
小林拓矢 ☆
小屋幸栄 V/A
酒井達矢
佐々木慎哉
椎野大地 V/A※
清水修平 V/A
清水勇人 V/A
須谷雄三 V/A
瀬田貴仁
先立圭吾 V/A
高崎航地 V/A 国際主審
田中玲匡 V/A
田邉裕樹
谷本涼 V/A 国際主審
俵元希 V/A
鶴岡将樹 V/A
中井敏博 V/A
中川愛斗 V/A※
中村太 V/A
長峯滉希 V/A 国際主審
野堀桂佑 V/A
傅明 V/A 国際主審
福島孝一郎 V/A
堀善仁
本多文哉 ☆
松澤慶和 V/A
御厨貴文 V/A
宗像瞭
矢野浩平
山岡良介 V/A
山下良美 V/A 国際主審
吉田哲朗 V/A
■副審
赤阪修 A
秋澤昌治
淺田武士 A 国際副審
阿部将茂
荒上修人
安藤康平 A※
一木千広 ☆ 国際副審
池田一洋
伊勢裕介
井出本瞭
岩崎創一 A
植田文平
宇治原拓也
宇田川恭弘 ☆
内山翔太
梅田智起 A 国際副審
大川直也 A
大田智寛
大藤翔平 ☆
大原謙哉
緒方孝浩
長田望
勝部健 ☆
金井清一
金次雄之介
亀川哲弘
唐紙学志 A
辛島宗烈
川勝彬史
川崎秋仁 A
熊谷幸剛 A
小出貴彦
坂本晋悟 A
桜井大介
佐藤浩太 ☆
佐藤裕一
塩津祐介 A
篠藤巧
清水拓
鈴木渓
鈴木規志
数原武志
高木翔
聳城巧 A 国際副審
高橋悠 ☆
竹田明弘
竹長泰彦
武部陽介 A 国際副審
田代雄大
田中利幸 A
千葉直史
塚越由貴
塚田健太
塚田智宏
津野洋平
鶴岡泰樹
友政利貴 ☆
中澤涼
中山友希 ☆
西尾英朗 A
西水流優一
西田裕貴 ☆
西橋勲 A 国際副審
西村幹也
長谷川雅 A 国際副審
畠山大介
浜本祐介 A
林可人
原崇
原田大輔
平間亮 A
廣瀬成昭
藤澤達也
船橋昭次 A
堀格郎
堀越雅弘 A
坊薗真琴 A 国際副審
正木篤志
松井健太郎 A
松本康之
眞鍋久大
道山悟至 A 国際副審
三原純 A 国際副審
宮原一也
向井修也
村井良輔 A
森川浩次 A
柳岡拓磨
山口大輔
山口隆平 ☆
山村将弘
若槻直輝
若宮健治
渡辺康太 A 国際副審
