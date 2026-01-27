主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 199( 122)
TOPIX先物 3月限 211( 211)
日経225ミニ 3月限 1107( 1107)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 224( 203)
TOPIX先物 3月限 42( 42)
日経225ミニ 3月限 1630( 1630)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 666( 480)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 524( 444)
日経225ミニ 2月限 3152( 1386)
3月限 61467( 26285)
4月限 16( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 529( 311)
6月限 40( 16)
日経225ミニ 2月限 1769( 785)
3月限 37377( 15513)
4月限 5( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 73( 73)
日経225ミニ 2月限 249( 249)
3月限 3827( 3827)
4月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 386( 386)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 462( 462)
3月限 17244( 17244)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
