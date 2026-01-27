　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 199(　　 122)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 211(　　 211)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1107(　　1107)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 224(　　 203)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1630(　　1630)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 666(　　 480)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 524(　　 444)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3152(　　1386)
　　　　　 　 　 3月限　　　 61467(　 26285)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 529(　　 311)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　40(　　　16)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1769(　　 785)
　　　　　 　 　 3月限　　　 37377(　 15513)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 249(　　 249)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3827(　　3827)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 386(　　 386)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 462(　　 462)
　　　　　 　 　 3月限　　　 17244(　 17244)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース