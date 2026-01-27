主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3319( 1128)
TOPIX先物 3月限 2146( 1186)
日経225ミニ 3月限 2458( 2430)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 523( 275)
6月限 150( 0)
TOPIX先物 3月限 1698( 487)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 210( 0)
TOPIX先物 3月限 3291( 335)
日経225ミニ 3月限 77( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1055( 296)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 2091( 1024)
日経225ミニ 3月限 2813( 2736)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 581( 205)
TOPIX先物 3月限 429( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1700( 1285)
6月限 12( 10)
TOPIX先物 3月限 996( 930)
日経225ミニ 2月限 2807( 1155)
3月限 60080( 33868)
4月限 14( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 530( 298)
6月限 56( 48)
日経225ミニ 2月限 1802( 788)
3月限 31342( 14960)
4月限 33( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 301( 301)
3月限 3533( 3533)
4月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 517( 517)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 338( 338)
3月限 20445( 20445)
4月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
