　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3319(　　1128)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2146(　　1186)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2458(　　2430)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 523(　　 275)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1698(　　 487)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 210(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3291(　　 335)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　77(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1055(　　 296)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2091(　　1024)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2813(　　2736)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 581(　　 205)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 429(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1700(　　1285)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 996(　　 930)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2807(　　1155)
　　　　　 　 　 3月限　　　 60080(　 33868)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　14(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 530(　　 298)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　56(　　　48)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1802(　　 788)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31342(　 14960)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　13)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 301(　　 301)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3533(　　3533)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 517(　　 517)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 338(　　 338)
　　　　　 　 　 3月限　　　 20445(　 20445)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

