外国証券 先物取引高情報まとめ（1月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7835( 7765)
6月限 26( 26)
TOPIX先物 3月限 10101( 10101)
日経225ミニ 2月限 4047( 4047)
3月限 134800( 134800)
4月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2563( 2563)
6月限 37( 37)
TOPIX先物 3月限 9953( 9953)
日経225ミニ 2月限 1114( 1114)
3月限 60379( 60379)
4月限 37( 37)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 178( 178)
TOPIX先物 3月限 313( 313)
日経225ミニ 3月限 744( 744)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 472( 472)
TOPIX先物 3月限 2552( 2342)
日経225ミニ 2月限 6( 6)
3月限 4898( 4832)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 729( 729)
TOPIX先物 3月限 2151( 2151)
日経225ミニ 2月限 49( 49)
3月限 6603( 6603)
4月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1136( 1136)
TOPIX先物 3月限 1603( 1603)
日経225ミニ 3月限 2409( 2409)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2158( 2158)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 4750( 4750)
日経225ミニ 2月限 2155( 2155)
3月限 27080( 27080)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 724( 724)
TOPIX先物 3月限 2250( 2248)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 188( 188)
TOPIX先物 3月限 237( 235)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1497( 1497)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 260( 260)
日経225ミニ 2月限 67( 67)
3月限 256( 256)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
