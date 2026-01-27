　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7835(　　7765)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10101(　 10101)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4047(　　4047)
　　　　　 　 　 3月限　　　134800(　134800)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　36(　　　36)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2563(　　2563)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9953(　　9953)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1114(　　1114)
　　　　　 　 　 3月限　　　 60379(　 60379)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　37(　　　37)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 178(　　 178)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 313(　　 313)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 744(　　 744)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 472(　　 472)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2552(　　2342)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4898(　　4832)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 729(　　 729)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2151(　　2151)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6603(　　6603)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1136(　　1136)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1603(　　1603)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2409(　　2409)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2158(　　2158)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4750(　　4750)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2155(　　2155)
　　　　　 　 　 3月限　　　 27080(　 27080)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 724(　　 724)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2250(　　2248)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 188(　　 188)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 237(　　 235)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1497(　　1497)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 260(　　 260)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 256(　　 256)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

