外国証券 先物取引高情報まとめ（1月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14554( 13150)
6月限 262( 12)
TOPIX先物 3月限 19533( 18459)
日経225ミニ 2月限 6221( 6191)
3月限 159388( 159388)
4月限 40( 40)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9033( 8098)
6月限 133( 83)
TOPIX先物 3月限 26810( 23228)
日経225ミニ 2月限 4436( 4436)
3月限 104155( 104155)
4月限 43( 43)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1610( 292)
TOPIX先物 3月限 2772( 1264)
日経225ミニ 3月限 5590( 5590)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1424( 940)
6月限 450( 0)
TOPIX先物 3月限 8281( 4071)
6月限 400( 0)
日経225ミニ 2月限 8( 8)
3月限 4727( 4431)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1200( 1056)
TOPIX先物 3月限 5089( 4681)
6月限 5( 5)
日経225ミニ 2月限 25( 25)
3月限 8215( 8215)
4月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2063( 1979)
TOPIX先物 3月限 5221( 3823)
日経225ミニ 3月限 4928( 4920)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4334( 4272)
6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 11114( 11114)
日経225ミニ 2月限 3035( 3035)
3月限 50675( 50675)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 446( 199)
TOPIX先物 3月限 1480( 1293)
6月限 100( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 633( 0)
TOPIX先物 3月限 3987( 2275)
6月限 300( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1222( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 349( 321)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 2274( 2274)
日経225ミニ 2月限 56( 26)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
