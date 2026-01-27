　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14554(　 13150)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 262(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19533(　 18459)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6221(　　6191)
　　　　　 　 　 3月限　　　159388(　159388)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　40(　　　40)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9033(　　8098)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 133(　　　83)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 26810(　 23228)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4436(　　4436)
　　　　　 　 　 3月限　　　104155(　104155)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　43)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1610(　　 292)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2772(　　1264)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5590(　　5590)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1424(　　 940)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 450(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8281(　　4071)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4727(　　4431)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1200(　　1056)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5089(　　4681)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8215(　　8215)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2063(　　1979)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5221(　　3823)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4928(　　4920)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4334(　　4272)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11114(　 11114)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3035(　　3035)
　　　　　 　 　 3月限　　　 50675(　 50675)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 446(　　 199)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1480(　　1293)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 633(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3987(　　2275)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1222(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 349(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2274(　　2274)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　56(　　　26)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース