「日経225オプション」2月限プット手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 12( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 31)
BNPパリバ証券 15( 15)
ビーオブエー証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
ドイツ証券 20( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
岩井コスモ証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
