「日経225オプション」2月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 194( 188)
ABNクリアリン証券 183( 183)
BNPパリバ証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
モルガンMUFG証券 25( 25)
楽天証券 31( 13)
野村証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
