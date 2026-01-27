　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 194(　 188)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 183(　 183)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　35(　　35)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　31(　　13)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

