将棋の福間香奈女流6冠（33）が27日、大阪府高槻市の関西将棋会館で、棋士編入試験5番勝負の山下数毅四段（17）との第1局に臨み、108手で敗れた。第2局は2月16日、片山史龍四段（21）と指す。

振り駒の結果、福間が先手になり戦型はその得意戦法・ゴキゲン中飛車へ進んだ。迎え撃った試験官の山下は高美濃に自陣を構え、銀交換の後、高飛車で福間陣に圧力を加えた。

福間が角を4段目に上がった43手目から山下の想定を外れたそうで、その後「（福間の）金が王から離れるので、それをとがめられればよくなる可能性があると思って指した」。本来は囲いへ近づけたいはずの左金を飛車の動きで7筋に釘付けにし、分離させられたことを形勢好転の要因に挙げた。

そして70手目、山下は中央で当たりになった飛車を斬って踏み込む。「引くのもありかと思ったが、踏み込んで良かった」。昨年5月、プロ未満の奨励会三段で竜王戦の予選に当たるランキング戦（5組）で初めて優勝した。その後プロ入り。藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝を追う1人に挙がる地力を証明した。

竜王戦での2期連続ランキング戦進出、そしてフリークラスから脱出しての順位戦参加。目に見える成果は数多くあるが、「1局1局を丁寧に。全ての対局から何かしらを吸収して成長していきたい」。本質的な成果を今年の目標に掲げた。