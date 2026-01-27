テレ東の選挙プロジェクトがスタート！特別キャスターに伊沢拓司！合計5時間の地上波放送や投開票日まで毎日配信も！！



テレビ東京では2026年2月8日(日)投開票の衆議院選挙に向け「選挙サテライト２０２６～”サナエノミクス”に審判!?～」と題し有権者の投票に役に立つ事前報道プロジェクトを放送と配信で展開します。

高市政権が高い支持率を背景に「自らの信を国民に問う」という異例の衆院解散に踏み切る中、中道改革連合の台頭によって今回の総選挙は政権選択の色彩を急速に強めています。こうした情勢を受け、テレビ東京では単なる選挙情勢の報道に留まらず、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」や野党の目玉政策を徹底的に総点検します 。日本経済やマーケットへの影響を多角的に分析し、有権者の投票行動に真に役立つ様々なコンテンツを放送と配信でお届けします。







テレ東BIZ「毎日選挙サテライト」を連夜ライブ配信中！

その第1弾となるのはテレビ東京の経済動画配信サービス「テレ東BIZ」にて1月23日（金）よりスタートした「テレ東毎日選挙サテライト」です。毎日夜７時ごろから生配信で選挙に関わる政治、経済、マーケット、国際情勢をテレビ東京記者チームや専門家らが解説します。(ライブページはこちらhttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/live/mainichisatellite )さらに投開票日の1週間前の2月1日(日)には「拡大！配信版 選挙サテライト ~政治で激動”ニッポン経済” 目玉政策総点検~」と題し、豊島晋作（テレビ東京報道局キャスター）、篠原裕明（テレビ東京元官邸キャップ、モーニングサテライトデスク）、後藤達也（経済ジャーナリスト）の３人が「ニッポン経済」の目玉政策を徹底検証します 。経済のプロを交え、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」や、各党が主張する消費税減税の実効性と財源問題を多角的に分析 。あわせて、サナエノミクスにおける成長戦略の現在地についても議論する1時間程度の生配信を行います 。



テレ東BIZでまとめて配信中

「２０２６衆院選」 https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/specials?id=279

「選挙でどうなる？マーケット解説」 https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/specials?id=280



地上波でも投開票日前日に事前特番を放送決定！

地上波放送では投開票日前日の2月7日(土)昼12時15分から「選挙サテライト～投票前日に全政党に生直撃！政界地図は変わるのか？～」と題し、選挙前に知っておくべき全政党の経済政策を直接検証するとともに、高市政権の政策を「経済人の視点」で徹底解剖します 。



【番組名】「選挙サテライト～投票前日に全政党に生直撃！政界地図は変わるのか？～」

【放送時間】2026年2月7日（土）昼12時15分～2時15分

【放送局】 テレビ東京

【出演者】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）、豊島晋作（テレビ東京報道局キャスター）、

白石明大（テレビ東京官邸キャップ）、山川龍雄（テレビ東京解説委員）、

伊沢拓司（特別選挙キャスター・VTR出演） など







開票速報＆経済への影響は「選挙サテライト」3時間半の生放送で！



投開票日2月8日(日)の夜7時55分からは「選挙サテライト~サナエノミクスに審判！？ 経済・マーケットの行方~」を放送します。この番組では高市政権の「責任ある積極財政」や成長戦略に対する有権者の審判を、経済・マーケット視点で徹底検証し、政党幹部や政治家たちにタブーなく切り込みます。 中道改革連合など新勢力の台頭が政権運営に与える影響を分析するほか、経済の現場からの生中継を通じ、翌日以降の動きをプロが鋭く予測します 。放送終了後には、これからの政治と日本経済とマーケットを深掘りする特別配信も予定しています。テレビ東京ならではの選挙報道に、ぜひご期待ください。



【番組名】「選挙サテライト~サナエノミクスに審判！？ 経済・マーケットの行方~」

【放送時間】2026年2月8日（日）夜7時5５分～１１時３０分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）、豊島晋作（テレビ東京報道局キャスター）、

竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー）、長部稀（テレビ東京アナウンサー）、

白石明大（テレビ東京官邸キャップ）、山川龍雄（テレビ東京解説委員）、

後藤達也（経済ジャーナリスト）、伊沢拓司（特別選挙キャスター） など



≪コメント≫

■田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

長引く物価高により、少しでも明日の暮らしが良くなることを願う国民の思いは募りに募っています。今こそ、各党の経済政策に強い関心が集まっているのではないでしょうか。テレビの前の皆さんと一緒に深掘りする気持ちで、投票のヒントをお届けできればと思います。日本の一歩先の未来を、どこに、誰に託すべきなのか。一緒に、真剣に考えてみませんか？



■豊島晋作(テレビ東京報道局キャスター)

投票する前に有権者が知りたいことは何か。各党は何を考えているのか。実行できるのか。解散から投票日までが極めて短い期間となる中、政局よりも、各政党の政策や実行力などを丁寧に分かりやすくお伝えしたいと思います。地上波だけでなくテレ東BIZでも、従来の枠組みにとらわれないテレビ東京の選挙報道を目指します。



■中村航(テレビ東京報道局「選挙サテライト」チーフプロデューサー)

”政権選択選挙”で、政党の離合集散もあり”混沌”の状況。有権者のためになる「事前報道」、テレビ東京らしい「経済」の視点、身近に感じてもらうため「政治家」「政党」を徹底解剖、この３点を意識して制作しています。私自身も(ぎりぎりで)３０代ですが、頼りになる若いスタッフたちのアイデアをもとに新たなトライや仕掛けもします。テレビ東京選挙報道にご期待ください。

