176cm元アイドル22歳、ミニスカ姿の全身ショットが「スタイル抜群」 ネット騒然 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が、27日にまでにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「176cm、22歳です！」とつづり、渋谷 MIYASHITA PARK での全身ショットを披露。ファンからは「スタイル抜群」「めっちゃ可愛い」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」TikTok（@kirarachandesu）
