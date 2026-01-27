『チェンソーマン レゼ篇』入プレ第8弾、原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカード配布！
公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第8弾が発表。1月31日より、原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカードが配布される。
【動画】「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像
シリーズ累計発行部数3500万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
公開から129日間（2026年1月25日）で、国内の歴代興行収入トップ47位にランクイン（1月26日時点／興行通信社調べ）。公開から4ヵ月経った今もなお、その勢いは留まることを知らず全国を熱狂の渦に巻き込んでいる本作。
昨年末、公開から103日間（2025年9月19日〜12月30日）で国内興行収入が100億円を突破。この記録的な大ヒットを記念して、原作者・藤本タツキが感謝の気持ちを込めて描き下ろしたデンジ＆レゼのビジュアルが解禁となり、見る人の想像力を掻き立てるイラストとして反響を呼んでいる。
このたび、この貴重な描き下ろしイラストが、入場者プレゼント第8弾としてビジュアルカード（A5サイズ）になった。1月31日より、全国の劇場にて配布される（数量限定、なくなり次第終了）。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
【動画】「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像
シリーズ累計発行部数3500万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
公開から129日間（2026年1月25日）で、国内の歴代興行収入トップ47位にランクイン（1月26日時点／興行通信社調べ）。公開から4ヵ月経った今もなお、その勢いは留まることを知らず全国を熱狂の渦に巻き込んでいる本作。
昨年末、公開から103日間（2025年9月19日〜12月30日）で国内興行収入が100億円を突破。この記録的な大ヒットを記念して、原作者・藤本タツキが感謝の気持ちを込めて描き下ろしたデンジ＆レゼのビジュアルが解禁となり、見る人の想像力を掻き立てるイラストとして反響を呼んでいる。
このたび、この貴重な描き下ろしイラストが、入場者プレゼント第8弾としてビジュアルカード（A5サイズ）になった。1月31日より、全国の劇場にて配布される（数量限定、なくなり次第終了）。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。