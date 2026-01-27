「エヴァ」30周年記念フェス『EVANGELION:30＋；』、会場限定オリジナルボイスドラマに緒方恵美ら豪華キャスト17名の参加が決定
『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ史上初となる『キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ』（仮）に、緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子ら17名のキャストが参加することが発表された。併せて、タイトルロゴらしきものが塗りつぶされたビジュアルも公開となった。
【写真】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定
本作は、シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成として横浜アリーナにて開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+；」の2日目となる2月22日、STAGE AREAにて開催される【DAY2 UNION PART】内で公開される。
NERV本部で巻き起こった、とある人物により引き起こされたある事件。やがてWILLE（ヴィレ）クルーまで巻き込むことに…。会場限定の"ありえない"スピンアウトストーリー、果たしてその結末は…。
本企画に参加するキャストは、緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（レイ役）、宮村優子（式波・アスカ・ラングレー役）、坂本真綾（真希波・マリ・イラストリアス役）、 三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、岩永哲哉（相田ケンスケ役）、 岩男潤子（洞木ヒカリ／鈴原ヒカリ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、大塚明夫（高雄コウジ役）、大原さやか（長良スミレ役）、伊瀬茉莉也（北上ミドリ役）、勝杏里（多摩ヒデキ役）、山寺宏一（加持リョウジ役）の17名。
『キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ』（仮）は、「EVANGELION:30+；」の【DAY2 UNION PART】内で2月22日14時ごろより公開。
【写真】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定
本作は、シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成として横浜アリーナにて開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+；」の2日目となる2月22日、STAGE AREAにて開催される【DAY2 UNION PART】内で公開される。
本企画に参加するキャストは、緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（レイ役）、宮村優子（式波・アスカ・ラングレー役）、坂本真綾（真希波・マリ・イラストリアス役）、 三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、岩永哲哉（相田ケンスケ役）、 岩男潤子（洞木ヒカリ／鈴原ヒカリ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、大塚明夫（高雄コウジ役）、大原さやか（長良スミレ役）、伊瀬茉莉也（北上ミドリ役）、勝杏里（多摩ヒデキ役）、山寺宏一（加持リョウジ役）の17名。
『キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ』（仮）は、「EVANGELION:30+；」の【DAY2 UNION PART】内で2月22日14時ごろより公開。