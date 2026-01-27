5年同じボブ → ちょい切るだけでサマ見え！【40・50代】に猛プッシュしたい「レイヤーボブ」

気が付けば長い間、いつものボブに落ち着いてしまっているという40・50代には、「レイヤーボブ」がおすすめです。ほんの少しレイヤーを入れるだけで、軽やかでサマ見えするヘアスタイルに。トップに動きが出ることで、気になるボリューム不足もカバーできそうです。ぜひこちらを参考に、忙しい大人女性も扱いやすい「レイヤーボブ」を試してみてください。

広がりにくく扱いやすい外ハネボブ

肩の位置で自然に外ハネになる、レイヤーボブ。トップを重めに残しているため、広がりにくく扱いやすそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「時間をかけたくないけど、たまにはおしゃれに見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。

表面のレイヤーが軽やかさをプラス

ナチュラルな毛流れが引き立つ軽やかなレイヤーボブ。ヘアスタイリストの@tomomi__hairさんは、「伸ばしながら表面のレイヤーだけ入れ直してスタイリングを楽に◎」とコメントしていて、スタイリングが手軽にできそうなところも嬉しいポイント。手間なくこなれた印象に見せたい人にもおすすめです。

こなれ感たっぷりな束感レイヤーボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんが、「ボブにレイヤーをプラスして束感と軽さを演出」とコメントしているヘアスタイル。ラフなスタイリングがこなれた雰囲気です。レイヤーボブにハイライトを入れることで、より軽やかさや立体感が引き立っています。

大人女性にぴったりな丸みのあるレイヤーボブ

こちらは、丸みのあるシルエットが上品なレイヤーボブ。ふんわりとしたボリューム感が大人女性にぴったりです。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんは、「内巻きブローだけで綺麗なシルエットで品格あるミセスに大変身」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@tomomi__hair様、@urano_kazuyuki様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri