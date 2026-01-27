解散に伴う衆議院選挙が1月27日に公示され、2月8日の投開票に向けて、12日間の選挙戦に突入しました。福岡では11の選挙区に計42人が立候補しました。今回、連立を組む自民と維新は原則、候補者調整を行わず、野党もそれぞれに候補者を擁立し、多党化を反映した選挙区が多くなっています。



まずは、福岡市東区と博多区の福岡1区です。



自民の前職・井上さんは、高市首相を支える首相補佐官です。井上さんに挑むのは、共産の新人・岩本さん、維新の元職・山本さん、前回の衆院選後、比例で繰り上げ当選した中道の前職・丸尾さん、参政の新人・吉富さんです。

続いて、福岡市中央区、南区、城南区の福岡2区です。



九州一の都市型選挙区と言われ、無党派層の動向がカギを握ります。共産の新人・貫洞さん、前回は比例での復活当選となった自民の前職・鬼木さん、鬼木さんとは6度目の対決で連勝を狙う中道の前職・稲富さん、佐賀市長を務めた経験がある参政の新人・木下さん、こちらの4人による激戦が予想されます。

福岡市西区、城南区の一部、早良区、糸島市の福岡3区です。



共産の新人・原賀さん、中道の新人・仁戸田さん、6期目を狙う自民の前職・古賀さん、維新の新人・天野さんの4人が立候補しています。

宗像市や古賀市、福岡市東区の一部などの福岡4区です。



前回、比例で復活当選した国民の前職・許斐さんと、参政の新人・原田さんが、前回、裏金問題の逆風下で勝利した自民の前職・宮内さんに挑みます。

福岡市南区の一部や筑紫野市、春日市などの福岡5区です。



去年夏の参院選にも立候補した国民の新人・川元さん、参政の新人・岡部さん、厚労政務官で自民の前職・栗原さん、社民の新人・那須さんの4人が立候補しています。

久留米市や大川市などの福岡6区です。



国民の新人・近藤さん、5期目を目指す自民の前職・鳩山さん、共産の新人・河野さんの3人による争いとなりました。

大牟田市、柳川市などの福岡7区です。



6期目を目指す自民の前職・藤丸さんに、中道の新人・亀田さんが再び挑む構図となりました。

直方市、飯塚市などの福岡8区です。



自民党の副総裁を務める前職の麻生さんは、16回目の当選を狙います。麻生さんに挑むのは、無所属の新人・森田さんと、れいわの新人・沖園さんです。

北九州市の西部、若松区や八幡東区などの福岡9区です。



共産の新人・山田さん、前回の無所属から一転、党本部主導で急きょ公認を受けた自民の新人・三原さん、国民の新人・大塚さんの3人が、5回目の当選を目指す無所属の前職・緒方さんに挑みます。

北九州市門司区、小倉北区、小倉南区を選挙区とする福岡10区です。



元自民党の北九州市議で無所属の大石さん、参政の新人・熊本さん、6回目の当選を目指す中道の前職・城井さん、共産の新人・古賀さん、元福岡県議で自民の新人・吉村さんの5人が立候補しています。前回に続いて保守分裂の構図となりました。

田川市、行橋市などの福岡11区です。



中道の新人・辻さん、前回、裏金問題の逆風下で議席を失った元総務相で自民の元職・武田さん、社民の新人・志岐さん、参政の新人・井上さんの4人が、前回、武田さんとの接戦を制した維新の前職・村上さんに挑みます。



