ノジマは、2月8日の衆議院議員総選挙の実施を受け、投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」(後援：センキョ割学生実施委員会)を実施する。1月27日から2月15日の期間で、2,200円以上購入して投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真を提示すると、1,192円分をポイント還元する。

キャンペーンの参加は、モバイル会員限定。ポイント還元は1人1回まで受けられる。期日前投票も対象になるほか、18歳未満もセンキョ割アプリの模擬投票済み証明書で利用できる。付与ポイントは期間・用途限定で、使用期間は4月30日まで。

ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年に業界で初めてセンキョ割に参加。

昨年は、千葉県知事選「1,080(千葉)円分還元」、東京都議会選「1,090円分還元(トーキョー)」、参議院選「1,140円分還元(イイセンキョ)」等を実施した。「この取り組みを通して、幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば幸いです」としている。