中川翔子、飾らないママの顔を見せる絵本読み聞かせSHOT公開「寝起きすっぴんボサボサ頭で」

1月27日、中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】大好きだった絵本を我が子に読み聞かせる様子を公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「絵本読み聞かせにハマってます！」と切り出し、「わたしが子供の頃大好きだった、 みんなうんち と ありとすいか まだ売ってたーーー」「親子二代で同じ絵本読めるなんてうれしい」と綴ると、双子の息子たちに絵本を読み聞かせている様子などを公開。

また、「寝起きすっぴんボサボサ頭で読み始めたからすみません」としながらも、「すごく集中したりニコニコしてくれるから読み甲斐がある」「童謡うたったりも 楽しいから 自分自身のリハビリにもなってる感じがする」などと綴っていた。

この投稿に対し、コメント欄には、「双子ちゃんとっても可愛い」「スクスクと成長してますね」「すっぴん寝癖でもかわいいからすごい」「ステキなお母さんになってる」といった声が集まっていた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表し、昨年9月には双子の男児を出産した。3月1日には復帰後初のコンサートを水戸市民会館 グロービスホールにて開催予定だ。