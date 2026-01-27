関東甲信地方 今後の雪はどうなる？

気象庁によりますと、今月29⽇（木）から30⽇（金）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。

今月31⽇（土）は、⾼気圧が⽇本の南へ移動して、冬型の気圧配置は緩み、低気圧が東シナ海へ進む見込みです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 27日（火）～2月1日（日）首都圏の雪雨シミュレーション

2⽉1⽇（日）は、気圧の⾕が⽇本海から北⽇本付近へ進み、低気圧が⽇本の南へ進むということです。 2⽇は、気圧の⾕が⽇本の東へ進み、⽇本付近は冬型の気圧配置になるということです。

29⽇（木）から30⽇（金）は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があということです。

雪と雨のシミュレーションでは、29日（木）、神奈川や東京、千葉などの一部地域で雪雲の予報となっています。



２７日（火）

気象庁によりますと、２７日は、高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が三陸沖に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、長野県や関東地方北部では雪の降る所があるでしょう。

２８日（水）

気象庁によりますと、２８日は、冬型の気圧配置となりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があるでしょう。



関東地方と伊豆諸島の海上では、２７日から２８日にかけて波が高く、２８日はうねりを伴うでしょう。船舶は高波に注意してください。

２９日（木）

３０日（金）

気象庁によりますと。29⽇（金）から30⽇（土）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。



29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があるということです。

３１日（土）

１日（日）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。