「一緒にピッチに立つのが本当に楽しい」ケルン戦で同点弾アシストの24歳日本代表MFにチームメイトは好印象！ 指揮官の評価は？「１対１の状況を打開する能力があり…」
現地１月25日に開催されたブンデスリーガ第19節で、鈴木唯人が所属するフライブルクはホームでケルンと対戦。２−１で勝利した。
前節のアウクスブルク戦（２−２）で得点を挙げた鈴木は先発し、またも結果を残す。１点ビハインドで迎えた11分、敵陣ペナルティエリア手前の右で味方のパスを受けると同時に前を向き、絶妙なラストパス。これに抜け出したデリー・シェルハントの同点弾をお膳立てしてみせた。
フライブルクはその後の44分に勝ち越しに成功。日本代表MFがゲームの流れを変えたとも言えるだろう。ドイツ大手紙『Bild』によると、チームメイトのシェルハントは、鈴木の活躍ぶりを称賛。「一緒にピッチに立つのが本当に楽しい」とし、こう評している。
「非常にクリエイティブで、優れた視野を持っている。凄いサッカー選手だ。我々はお互いをよく補い合っている」
ユリアン・シュスター監督もまた、鈴木に感銘を受けたようで「ボールを持って１対１の局面を打開する能力があり、ゴール前で素晴らしいプレーをした。攻撃面で彼は大きな力を発揮できる」とコメントしている。
24歳アタッカーが好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人が巧みなターン→ラストパスで同点弾をお膳立て！
