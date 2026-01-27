石川県内でも昔から親しまれている乾麺と老舗飲食店がコラボレーションしたメニューが2月から提供されるのを前に、27日お披露目会が開かれました。

水分を使わず、とりかわを熱して抽出した「鶏油（チーユ）」で白菜を焼く鍋に、無塩製法で作られた麺を使用したこちらの鍋。

県内で即席袋麺の売上でも上位を誇る「イトメンチャンポンめん」と、とり白菜鍋の「さぶろうべい」がコラボレーションしたメニューです。

コラボが癖に お披露目会では好評の声

野々市市のさぶろうべい野々市店では、報道関係者向けのお披露目会が開かれ、麺とスープの絶妙な組み合わせが紹介されました。

参加者「食べ馴染みのあるイトメンのチャンポンめんと、ハクサイがおいしいさぶろうべいとのコラボレーションが癖になるおいしさで、めちゃくちゃおいしい」

さぶろうべい・山田信悟 営業部長「我々の秘伝のタレにつけて食べてもらうのもおすすめですし、チャンポンめんと鶏油（チーユ）の入ったスープ、こちらをそのまま食べてもらうのもおすすめとなっている」

コラボレーションメニューは、2月3日から3月15日までさぶろうべい5店舗で提供され、1日100食の売り上げを見込んでいます。