「最優秀GKはリー・ハオだ」中国の異論が示した深い命題 荒木琉偉との「20点差」が埋まらない理由【U23アジア杯】
荒木、リー・ハオはいずれも優れたGKだったが…(C)Getty Images
U−23アジアカップは、中国との決勝を4−0で制した日本の優勝で幕を閉じた。MVPには大会4得点と、それ以上に攻守で存在感を発揮した佐藤龍之介が選ばれている。この表彰に異論を唱える人はいないはずだ。
【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる
しかし、最優秀GKに荒木琉偉が選出されたことについては、中国サイドから異論が出ているようだ。準決勝まで無失点をキープしたGKリー・ハオのほうがふさわしいと、中国を率いたアントニオ・プチェ監督もそう語っているらしい。
確かに中国がファイナリストになったのは、リー・ハオの力が大きかった。中国のピンチは毎試合、山のようにあり、無失点を続けたのはGKのファインセーブのおかげだ。決勝の日本戦でも、66分に佐藤が左足で打ったシュートをダイビングして防いだ場面は、リー・ハオの能力の高さを示している。
その直前には同じ佐藤のPKに対し、非紳士的行為で警告を受ける寸前の子供じみた挑発を行っていたが、ズバッと完璧に決められ、屈辱を味わった。しかし、それで0−3と絶望の淵に落とされても、自滅してプレーを崩すこともなく、7分後にファインセーブ。その場面からは、リー・ハオの精神的な強さも感じた。GKとしては特に大事な要素だ。
良い選手であるのは間違いない。U−23アジアカップの6試合で、リー・ハオが記録したセーブ数は33。特に準々決勝のウズベキスタン戦は28本のシュート（枠内8本）を完封し、絶体絶命のPKもセーブしている。圧倒されながらも0−0でPK戦へ持ち込み、そこでも相手のシュートを防ぎ、4−2でチームを勝利へ導いた。
日本戦では4失点したが、大関友翔の先制ゴールは味方に当たった跳弾。4点目の小倉幸成のゴールも同様だ。3点目の佐藤のゴールはPK、2点目の小倉のミドルシュートもコース、弾道ともに完璧すぎて、GKが防ぐ余地はなかった。リー・ハオにミスは一つもない。
一方で、決勝を無失点で終えた最優秀GKの荒木を襲ったシュートは、わずか6本（枠内2本）だ。中国が0−4で敗れたのはチームの差であり、GKの差ではない。チームの結果により大きな影響を与えたのは、明らかにリー・ハオであると。負け惜しみとは思わない。至極真っ当な主張だ。
荒木とリー・ハオ。最優秀GKにふさわしいのはどちらか。
この問いは「良いGKとは何か？」の命題を与えている。
荒木は確かにリー・ハオほどセーブ機会が多くない。彼は試合の多くの時間帯で、ハイラインを設定する市原莉音らDF陣の背後で広いスペースをカバーする。また、ボールを持ったら的確につないでプレスをかわし、中国に攻撃の機会を与えない。これらは逐一喝采を浴びるようなプレーではないが、日本と中国の間に攻撃回数の差を生む要因であり、そこに荒木は貢献している。
また、彼はゴールを守るだけでなく、ゴール前を守るGKだ。サイドから相手のクロスが入るとき、荒木はゴールラインに立たず、クロスに正対してキャッチングに行く。ロングボールに対しても同様だ。彼はシュートだけでなく、クロスやスルーパス、ハイボールを防ぐことにも長けている。未然に相手の攻撃を終わらせているので、セーブ機会は減る。自ら減らしている。
派手なGKにありがちな例だが、たとえば、クロスをパンチングで弾いたとする。こぼれ球を相手がシュートしてくる。横っ飛びでウルトラセーブ。こぼれたボールをまた打ってくる。ダイビングしてパンチング。ボールがこぼれると、また打ってくる。驚異的な反射神経でミラクルセーブ！ 3回もそんな場面が続けば、スタジアムは大いに盛り上がるだろう。そして、そのGKには3回のファインセーブが記録される。
問おう。良いGKとは何か？ 最初のクロスをキャッチしたGKと、3回のファインセーブをしたGKはどちらが良いGKなのか。
重要なポイントは、前者のように相手の攻撃を未然に防いだGKのプレーは、メインスタッツや記憶に残らないことだ。後者のGKは最初のクロスをキャッチできないから、3回もファインセーブをしたわけで、セーブ数は一概に優れたGKであることを裏付けるデータではない。
確かに荒木のセーブ回数はリー・ハオより少なかった。だが、それは未然に相手の攻撃をシャットアウトしてきたGKの証かもしれない。また、機会は少なくても、荒木は通常のゴール枠におけるセービングも非常にレベルが高く、日本のピンチを防いできた。
逆にリー・ハオのほうも、もしかすると派手なセービングだけでなく、荒木のように未然に防ぐプレーでもっと存在感を発揮できるのかもしれないが、中国はゴール前を人海戦術で固めているので、荒木のように広いスペースに飛び出してプレーする機会が少なかった。その意味で、彼はまだ真価を発揮していない。荒木が100点満点のテストを受けているとすれば、リー・ハオは80点満点のテストを受けている。
そして、この20点の差を得るためには味方との連係が不可欠だ。
たとえば、本当に中国の4失点はリー・ハオにとって「ノーチャンス」だったのか。たとえば、小倉が決めた2点目のミドルシュート。リー・ハオと中国のDFはブロックのコースを分担できていなかった。DFがファーを切り、GKにニアを任せるのがセオリーだが、両方がニア寄りに立ってしまい、ファーが空いた。仮に中国のDFがファーを切れていれば、そこでブロックが成立し、小倉のゴールどころかシュート自体が記録されていなかっただろう。
そうしたシーンを未然に防ぐ連係は、フィールドプレーヤーと共に確立させるべき戦術であり、GKも無関係ではない。シュートを打たれた後だけ切り取れば「ノーチャンス」だが、そもそも打たれる前に防ぐチャンスがあった。リー・ハオは間違いなく良いGKだったが、あくまで80点満点だ。
再び問おう。荒木とリー・ハオ、どちらが良いGKなのか？
そもそも問題用紙が全然違うので、比較は難しい。個人的には荒木のプレースタイルこそ、世界のハイレベルを目指すルートだと信じているが、仮に中国がこの決勝で日本を破っていれば、リー・ハオが選ばれても異論はなかっただろう。
「最優秀GKは、リー・ハオだ！」
その言葉を負け惜しみと嘲笑すれば、それでおしまい。だが、奥が深い命題だった。荒木のプレーを再評価するための異論としても価値があったし、一方のリー・ハオも、100点満点のテストを受けられるチームでプレーすれば、もう一段化けそうな選手だった。
両GKは今後、どんな未来を歩むのか。U−23アジアカップ、これにて完――。
[文:清水英斗]