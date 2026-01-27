ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名鉄名古屋本線 新木曽川～名鉄岐阜 運転再開 【交通情報】名鉄名古屋本線 新木曽川～名鉄岐阜 運転再開 【交通情報】名鉄名古屋本線 新木曽川～名鉄岐阜 運転再開 2026年1月27日 18時19分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名鉄名古屋本線は、岐南駅と笠松駅の間で起きた人身事故のため、新木曽川～名鉄岐阜の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時8分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 新木曽川～名鉄岐阜 運転再開 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 思いやり, 大船, 葬祭, 在宅医療, 徳島, 長野, 老後, 静岡, 訪問介護