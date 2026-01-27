「許可もらってるのかい」どん兵衛公式X、人気商品の“懐の深さに感謝”。「まさかの公式コラボだった」
日清食品グループの商品「どん兵衛」の公式X（旧Twitter）アカウントは1月27日、投稿を更新。人気商品の「懐の深さに感謝」し、話題となっています。
【画像】どん兵衛公式Xが「懐の深さに感謝」した人気商品とは？
この投稿には「フジパン公認なの！？」「許可もらってるのかいwww」「まさかの公式コラボだった」や「縦読みぃ！」「縦読みが欲丸出しでワロタｗ」「謙虚と感謝の横読み 欲まみれの本性しかない縦読み」といった声が寄せられました。
「縦読みが欲丸出しでワロタｗ」同アカウントは「フジパンさん（@neobata_fujipan）懐の深さに感謝です」とつづり、1枚の画像を投稿。どん兵衛は新CM動画にて、フジパンの人気商品「本仕込」のCMで出てくるフレーズ「朝はパン パンパパン」を「朝はドン ドンドドン」とオマージュしました。画像では、それに対する感謝がつづられています。
新CM動画も公開同日の別の投稿では「朝はどん どんどどん 朝にどん兵衛食べてみて！」とつづり、新CM動画も公開。お笑いタレントのハリウッドザコシショウさんが起用されています。どんな内容になっているのか気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)