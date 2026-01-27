

左から：キリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブランドマネージャーの久保育子氏、同 クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブリュワーの蒲生徹氏、スプリングバレーブルワリー東京 スイーツ開発責任者の藤平卓也氏、スプリングバレーブルワリー マーケティングディレクターの清水大樹氏

キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」は、今年の企画第1弾として、スイーツとクラフトビールの組み合わせを楽しむアフタヌーンティーをモチーフにした企画「Afternoon Beer」を2月9日からスプリングバレーブルワリー東京（以下、SVB東京）とスプリングバレーブルワリー京都（以下、SVB京都）両店で順次開催する。1月23日には、SVB東京で提供するセットメニュー「Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−」のメディア向け体験会が行われ、「Afternoon Beer」の実施背景やペアリングの楽しみ方などを紹介した。



キリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブランドマネージャーの久保育子氏

「国内のブルワリー数は14年連続で増加しており、2013年からの10年間で約4倍に達している。昨年には1000ブルワリーを突破すると見込まれており、今後も増加傾向が続くと予測される。また、消費者との接点が増えたことで、クラフトビールへの興味も経年的に上昇している。一方で、クラフトビールは旅行先やイベントで飲むものというイメージがあり、もっと『日常接点』での飲用シーンの提案が課題となっている」と、クラフトビールの市場概況を説明するキリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブランドマネージャーの久保育子氏。「こうした中で、当社は昨年『SPRING VALLEY BREWERY』を大規模リブランディングし、新たな顧客層の獲得に成功した。さらに、少量製造商品の上市や、コミュニティ連携による市場活性化などクラフトビールならではの取り組みを展開してきた」と、昨年のクラフトビール事業を振り返る。

「今年は、ビールを楽しくするブルワリーとして、『仲間と協働し、カテゴリー全体を活性化』、『フラッグシップである豊潤ラガー 496を中心にブルワリーとしての多様なビールの提案を強化』、『クラフトビールの飲用シーン・楽しみ方を広げ、日常での飲用習慣をつくる』という3つの観点からアクションを強化する。これによって消費者との接点を拡大すると共に、カテゴリー・ブランドの中期的な育成を図る」と、今年の「SPRING VALLEY BREWERY」の取り組み方針を発表。「季節・モーメントに合わせて、年に4回のテーマを設け、『ワクワクするビール体験』を提案する。消費者がクラフトビールを飲用する・好きになるきっかけをつくり、新たなビールの楽しみ方につなげていく。そして、今年第1四半期では、『スイーツ×クラフトビール』をテーマにした企画を展開していく」と、ワクワクするビール体験の第1弾としてスイーツとクラフトビールの組み合わせを提案するという。



Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−

「今回、日常の中で『ちょっとした贅沢』として食べられることが多いスイーツとクラフトビールの相性に注目。直営店では、これまでもスイーツとのペアリングを展開し、好評を得てきたが、バレンタインの時期に施策を実施することで、新しいおいしさをより多くの消費者に認知・体験してもらえると考えた。また、自分へのご褒美や大切な人と過ごす特別なひと時を提供したいとの想いから、アフタヌーンをモチーフにした企画『Afternoon Beer』を2月9日から開催する」と、「Afternoon Beer」を実施する背景を紹介。「直営店のSVB東京では、仏パリのショコラティエであるジャン＝ポール・エヴァンのスイーツを含む、夜しか味わえないセットメニューを『Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−』として提供する。ジャン＝ポール・エヴァンは、持続可能なショコラの未来のために社会参画を行っており、モノづくりへのこだわりや高品質という共通点に加え、それぞれのカテゴリにおいて『新しい楽しみ方』を提案したいという想いが一致し、今回のセットメニューが実現した」と、ジャン＝ポール・エヴァンのスイーツとクラフトビールのペアリングを楽しんでほしいと話していた。



スプリングバレーブルワリー マーケティングディレクターの清水大樹氏

ここで、SVB東京で提供される「Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−」の体験会が行われた。スプリングバレーブルワリー マーケティングディレクターの清水大樹氏が、同メニューの概要を説明。「『Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−』は、2月9日から15日まで、バレンタイン前後の1週間限定で提供する。コース内容は、スイーツに合う6種のビアフライト（飲み比べセット）と、ジャン＝ポール・エヴァンのスイーツ3種を含むアフタヌーンセットに、ローストビーフ、オニオングラタンスープがついた『スイーツ×クラフトビール』のペアリングメニューになっている」と、夜にスイーツとクラフトビールをゆっくり楽しむ“大人のご褒美”コースを提供するという。



キリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブリュワーの蒲生徹氏

スイーツに合う6種のビアフライトに含まれる「SPRING VALLEY BREWERY」の特徴については、キリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブリュワーの蒲生徹氏が解説した。



スイーツに合うビアフライト（試食用）左上から左回り：Daydream、JAPANエール 香、豊潤ラガー 496、シルクエール 白、JAZZBERRY

「『JAPANエール 香』は、爽やかな和柑橘のような香り。希少な日本産ホップ『ムラカミセブン』を一部使用した、心地よい苦みとすっきりとした後味のペールエール。『豊潤ラガー 496』は、口に広がる麦のうまみとホップの上品な香り。豊潤なのに、すっきりとした綺麗な後味のインディアペールラガー。『シルクエール 白』は、きめ細かなふわとろの泡と、華やかな香り。シルクのように上質でまろやかな口当たりのホワイトエールとなっている」と、それぞれ個性があって飲みやすく、スイーツとのペアリングも楽しむことができると教えてくれた。



左上：マカロン ヴァニーユイン、右上：マドレーヌ オランジュ、下：オランジェット

それでは、アフタヌーンセットの各スイーツとクラフトビールとのペアリングのポイントを紹介しよう。アフタヌーンセットは3段構成。1段目は、ジャン＝ポール・エヴァンのスイーツの中から「豊潤ラガー 496」「シルクエール 白」「JAPANエール 香」の3種の定番ビールと相性が良いスイーツ3品を厳選した。おすすめのペアリングは、「マカロン ヴァニーユイン」×「シルクエール 白」、「オランジェット」×「豊潤ラガー 496」、「マドレーヌ オランジュ」×「JAPANエール 香」となる。



スプリングバレーブルワリー東京 スイーツ開発責任者の藤平卓也氏

スプリングバレーブルワリー東京 スイーツ開発責任者の藤平卓也氏は、「『SPRING VALLEY BREWERY』のビールに合わせて、実際にジャン＝ポール・エヴァンのスイーツをたくさん試食し、より双方のおいしさを引き出せる組み合わせを決定した。この中でも、私が一番好きな組み合わせが『オランジェット』と『豊潤ラガー 496』。『オランジェット』はオレンジビールの爽やかな香りとビターチョコレートの苦みがあり、『豊潤ラガー 496』はホップの蜜柑のような香りとしっかりしたボディ感があり、相乗効果が出るペアリングだと感じている」と、何度も試食を繰り返して相性抜群のペアリングを選定したと話していた。



左上：ゆずのドリズルケーキ、右上：ビアグラスの練乳プリン、下：あまおうのムース

2段目は、SVB東京の自家製スイーツ3種が並ぶ。「豊潤ラガー 496」「Daydream」「JAZZBERRY」との相性を追求し、それぞれに合うスイーツをSVB東京でオリジナル開発したという。おすすめのペアリングは、「ビアグラスの練乳プリン」×「豊潤ラガー 496」、「ゆずのドリズルケーキ」×「Daydream」、「あまおうのムース」×「JAZZBERRY」となる。藤平氏は、「私は『ビアグラスの練乳プリン』の開発を担当したのだが、『豊潤ラガー 496』と合わせるために、なめらかさをしっかり出そうと思い、プリンの火入れに苦労した。また、ビアグラスを使い、ビールの泡をイメージした生クリームをのせて、写真映えするように工夫した」と、自家製スイーツの開発秘話を語ってくれた。



左：スライダーバーガー、右上：ドフィノア、右下：キャロットラペ

3段目は、甘味と塩味を交互に食べながらコースを楽しめるよう、「スライダーバーガー」「キャロットラペ」「ドフィノア」の3種のセイボリーメニューを用意。



ローストビーフ



オニオングラタンスープ

さらに、コース料理としての満足感を感じられる豪快サイズの「ローストビーフ」と「オニオングラタンスープ」を別皿で提供する。



代官山ロゼスパークリング 〜ローズアールグレイ〜

この他に、スイーツとの相性を追求したSVB東京の限定醸造品「代官山ロゼスパークリング 〜ローズアールグレイ〜」を2月9日から販売する。ワイン酵母とホップ由来のフルーティさ、白ワインのような爽やかさに加え、アールグレイや薔薇の香りも感じられる華やかなエールタイプとなっている。アフタヌーンセットで提供する6種のビアフライトにも含まれている。

［「Afternoon Beer Week with JEAN−PAUL HEVIN −夜アフヌン−」概要］

提供場所：スプリングバレーブルワリー東京 2階

期間：2月9日（月）〜5日（日）（予定）

予約可能時間：

月〜土 17:00〜20:30

日 17:00〜19:30

コース内容：スイーツに合う6種のビアフライト、ジャン＝ポール・エヴァンのスイーツ3種を含むアフタヌーンセット、ローストビーフ、オニオングラタンスープ

クラフトビール8種フリーフロー2時間30分付き（L.O.30分前）

価格：7500円（税込）／人

※期間中280セット限定。なくなり次第予告なく終了となる

