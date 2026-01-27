1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビでは「投票前に考える それって本当？」と題し、選挙の際にあふれるさまざまな情報とどう向き合っていくべきか考えます。

■現場からは悲鳴…“入場券”期日前投票までに届かない可能性

解散から投開票日まで16日と史上最短の選挙戦。28日から期日前投票が始まりますが、各地で投票所の入場券が間に合わない異例の事態となっています。調査報道班・前田怜佳記者の解説です。

「入場券は本来、投票前に自宅に届くものですよね？」

はい、「投票所入場券」といって、どこの投票所で投票するのかが記載されたものなんですが、28日から始まる期日前投票までに届かない可能性があるんです。

東京23区と関東の5つの政令指定都市の選挙管理委員会を取材したところ、13の区と4つの市では、2月に入ってから入場券が届く見通しとなっています。

土日返上で作業にあたっているところもあり、ある選管関係者は「準備期間が4日しかないなんてあり得ない」「選管職員も働いて、働いて、働いて、働いております」と現場からは悲鳴があがっています。

■“入場券”なしでも投票できる

「僕もいつも入場券を選挙に持っていっているのですが、なくても投票はできるんですよね？」

はい、入場券なしでも投票はできます。期日前投票をする場合、「仕事や学業など、私はこういった理由で投開票日当日に投票に行けません」という宣誓書を書く必要があります。

こちらは会場でも受け取ることができ、生年月日や氏名、住所を記入し、選挙人名簿と照らし合わせた上で、確認ができたら入場券がなくても投票ができます。

「この宣誓書を書けば、手ぶらでいっても投票できるということでしょうか」

そうですね。法律では、投票する場合、選挙人名簿と照らし合わせるとしか定められておらず、本人確認書類の提示も義務づけられてはいないんです。

ただ、総務省は、免許証など本人確認書類を持参すれば、比較的スムーズに本人確認ができるとしています。

■“なりすまし”などのリスクは？

「本人確認書類の提示が義務ではないなら、なりすましなどのリスクもあるのでは」

SNSでは、「不正投票やり放題」「なりすましや二重投票が可能なのは民主主義への冒涜だ」など心配の声もあがっています。

選挙実務に詳しい選挙制度実務研究会・小島勇人理事長によると、「万が一、なりすましの投票が行われた場合、期日前投票の宣誓書に指紋や筆跡が残るため、一定の抑止力となっている」ということです。実際に去年の参院選では、なりすましなどの詐偽投票で25人が検挙されました。

一方で、小島理事長は「制度自体を見直す時期がきているのでは」と指摘した上で、「本人確認書類を持っていない人の投票の権利を奪うわけにはいかず、選挙権行使にかかる問題だ」とも話していました。

■短期決戦の影響 最高裁判所の裁判官の「国民審査」にも

また、短期決戦の影響はもうひとつあります。選挙に合わせて行われる、最高裁判所の裁判官の「国民審査」は2月1日からしか投票できません。

それより前に期日前投票した上で、国民審査の投票をする場合は、改めて投票所に行く必要がありますので、この点は注意が必要です。