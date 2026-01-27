¡Ú½Õ¾ì½êÈÖÉÕÍ½ÁÛ¡Û¹ÓÆÆ»³¤ÈÉ÷¸±û¤Ï½½Î¾¤Ë»Ä¤ì¤ë¡©Ê£»¨¤Ê´Ø¼è¾º¿Ê¡õ»ÄÎ±Áè¤¤¡¡28ÆüÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï25Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢28Æü¤Ë½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¿·½½Î¾¡¦ºÆ½½Î¾¾º¿ÊÎÏ»Î°Ê³°¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤µ¤ì¤º¡¢2·î24Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½½Î¾¤ÈËë²¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï3¡Á5ÏÈ¤ÇÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¡£Ëë²¼¤«¤é¤Ï¡¢À¾2ËçÌÜ¤Ç5¾¡2ÇÔ¤ÎÀ»ÇòË²²þ¤á¼÷¥ÎÉÙ»Î¡Ê25¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¡¢À¾3ËçÌÜ¤Ç5¾¡2ÇÔ¤ÎÊ¡ºê¡Ê19¡áÆ£ÅçÉô²°¡Ë¡¢À¾5ËçÌÜ¤Ç6¾¡1ÇÔ¤ÎÅçÄÅ³¤¡Ê29¡áÊü¶ðÉô²°¡Ë¤Î3¿Í¤¬¾º¿ÊÅö³Î¡£Åì2ËçÌÜ¤Ç4¾¡3ÇÔ¤ÎÆü¸þ´Ý¡Ê21¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤â¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤À®ÀÓ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½½Î¾¤«¤é¤Ï¡¢Åì13ËçÌÜ¤Ç5¾¡10ÇÔ¤Î±ÑÇµ³¤¡Ê36¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¡¢Åì14ËçÌÜ¤Ç6¾¡9ÇÔ¤ÎÇòÂë»³¡Ê30¡á¹âÅÄÀîÉô²°¡Ë¡¢Åì7ËçÌÜ¤Ç3¾¡7ÇÔ5µÙ¤ÎÆÊÂç³¤¡Ê26¡á½ÕÆüÌîÉô²°¡Ë¤Î3¿Í¤¬Ëë²¼Å¾Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÀ®ÀÓ¡£Åì6ËçÌÜ¤Ç3¾¡12ÇÔ¤Î¹ÓÆÆ»³¡Ê31¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤ÈÅì10ËçÌÜ¤Ç5¾¡10ÇÔ¤ÎÉ÷¸±û¡Ê26¡á²¡ÈøÀîÉô²°¡Ë¤â´ÙÍî¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÏÃ±½ã¤ÊËç¿ô·×»»¾å¤Ç¤ÏÆ±¤¸°ÌÃÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÓÆÆ»³¤ÈÉ÷¸±û¤Î2¿Í¤È¤â´ÙÍî¤µ¤»¤Æ¾º¿ÊÏÈ¤ò5¤ËÁý¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìËë²¼4ËçÌÜ¤Ç4¾¡3ÇÔ¤Îµ®·òÅÍ¡Ê29¡á¾ïÈ×»³Éô²°¡Ë¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾º¿Ê¤Ë¸·¤·¤¤¶áÇ¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÈÉ÷¸±û¤Î2¿Í¤ò½½Î¾¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ÆÆü¸þ´Ý¤ÎºÆ½½Î¾¾º¿Ê¤ò¸«Á÷¤ë¤Î¤«¡¢Æü¸þ´Ý¤ò¾º¿Ê¤µ¤»¤Æ¹ÓÆÆ»³¤ÈÉ÷¸±û¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò´ÙÍî¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤ò»Ä¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤ò´ÙÍî¤µ¤»¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¹ÓÆÆ»³¤ÏÀé½©³Ú¡¢Ëë²¼¡¦Ê¡ºê¤È¤Î¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢É÷¸±û¤ÏÀé½©³Ú¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¾õ¶·¤Î½½Î¾¡¦¶ÓÌÚ¤È¤Î¡È»ÄÎ±·èÄêÀï¡É¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£