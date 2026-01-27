ザ・プラン9 きょうくん、大阪・福島のカフェギャラリーで個展 コヴァンサンとのカフェコントも
お笑いグループ、ザ・プラン9のきょうくんが、2月28日〜3月13日に大阪・福島のカフェギャラリーで個展『e conte ii』を開催することが決まった。
きょうくん第二弾の個展として、新作を含むアート作品を展示・販売。さらに、カフェ空間を活かしたきょうくんとコヴァンサン（ザ・プラン9）による没入型コントライブも披露予定。
■ザ・プラン9 きょうくん個展『e conte ii』
2026年2月28日（土）〜3月13日（金）
会場：cafe fouet（大阪府大阪市福島区福島7丁目10-9）
入場無料・予約不要（飲食の注文が必要）
9:00-17:00（L.O 16:00）
定休日：火曜・水曜
コントライブ「coffee & choplin」
日時：2026年3月7日（土）開場17:30〜／開演18:00〜
出演者：きょうくん（ザ・プラン9）、コヴァンサン（ザ・プラン9）
チケット料金：前売2500円／当日3000円（※当日券は現金決済のみ）
※ご入場時に別途1ドリンクの注文が必要
