大相撲初場所は25日に千秋楽を迎え、28日に春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議が開かれる。新十両・再十両昇進力士以外はまだ公表されず、2月24日に正式発表される。

三役陣では関脇と小結の4人中3人が勝ち越しており、入れ替えは1枠。西前頭筆頭で8勝7敗の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）、西前頭2枚目で9勝6敗の若隆景（31＝荒汐部屋）、西前頭4枚目で12勝3敗の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）の3人が候補に挙げられるが、星数の計算上では熱海富士が最有力と考えられる。熱海富士が新三役昇進を果たせば、静岡県出身では戦後初となる。

幕内と十両の入れ替えは3枠の見込み。西前頭13枚目で4勝11敗の友風（31＝中村部屋）、西前頭17枚目で2勝13敗の羽出山（26＝玉ノ井部屋）、東前頭15枚目で6勝9敗の竜電（35＝高田川部屋）が十両転落を免れない成績。対して十両からは、東筆頭で8勝7敗の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、西筆頭で11勝4敗の藤青雲（28＝藤島部屋）、東3枚目で9勝6敗の藤凌駕（22＝藤島部屋）の3人の幕内昇進が予想される。

藤青雲は先々場所、西十両5枚目で10勝5敗も番付運に恵まれず昇進見送り。さらに先場所は西十両筆頭で8勝7敗ながらまたしても不運に泣いて昇進を見送られていた。そして今場所は千秋楽まで優勝を争って11勝。今度こそ文句なしの新入幕となりそうだ。史上稀に見る大混戦の幕内昇進争いだった先場所と先々場所。琴栄峰も先場所は東十両2枚目で9勝6敗ながら昇進を見送られていたが、今度は確実に幕内復帰を果たせそうだ。

また、藤青雲と同じ藤島部屋の藤凌駕の昇進も有力。同部屋同時新入幕なら、2011年九州場所の妙義龍と佐田の富士（ともに境川部屋）以来となる。