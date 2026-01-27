今季から楽天に加入した前田健太投手が２７日、自身のインスタグラムで激カワな愛犬を迎えたことを発表した。

「我が家に新しい家族が増えました」と記した前田。「７月生まれのトイプードル。名前はルビー 女の子です。かわいい」とすでにメロメロな様子だ。

「これからちょくちょくインスタにも登場すると思うのでよろしくお願いします 小太郎は１７歳になりましたが元気です！」とつづった前田。歯磨きの様子を公開すると、ファンも「めちゃくちゃ可愛いではないですか♥小太郎さん共々、マエケン家のアイドルですね」「可愛すぎる♥」「かわいいだけでいいです」と沸き返っていた。

前田は今季、メジャーから日本球界に復帰。２月のキャンプは１軍スタートが決まっており、自主トレを公開した際には「チームのためにたくさん投げてたくさん勝ちたい。そして日本一になりたい」と意気込んだ。

その上で「先発ピッチャーはイニングを投げないといけないとは思ってる。１８０とか投げれるかわかんないですけど、目標は高くしていきたいなと思います」と言う。そして、「（昨季楽天に）規定投球回数（到達者）がいなかったと思うので。規定投球回数は最低投げたいなと思います」とノルマを設定していた。