Ä¹ÃË¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÆü¾ï¤¬°ìÊÑ¡ª ²ÈÂ²¤ÇÄ©¤ó¤À´À¤ÈÎÞ¤Î3Ç¯´Ö¡¿Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ç¤·¤¿¡
¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¤¦¤¨¤À¤·¤í¤³¡§ Ãø¡¢À¾Â¼ÁÏ¡§´Æ½¤¡¦²òÀâ/KADOKAWA ¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Î¤¦¤¨¤À²È¡£¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Î¨8³ä¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª ¾ðÊó¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¼õ¸³¤òÀ©¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤Î¤Ê¤«»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼õ¸³¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¾å¤¬¤é¤ÌÀ®ÀÓ¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÇº¤ß¤È³ëÆ£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â»ö¾ð¤Ê¤É¡¢¼õ¸³¤ÎÁÔÀä¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¼õ¸³½àÈ÷¤«¤éÁÔÀä¤ÊËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤µ120%¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Ä©Àïµ¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤àÊý¤â¡¢¼õ¸³¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÉ¬ÆÉ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Î¤¦¤¨¤À²È¡£¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Î¨8³ä¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª ¾ðÊó¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¼õ¸³¤òÀ©¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤Î¤Ê¤«»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼õ¸³¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¾å¤¬¤é¤ÌÀ®ÀÓ¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÇº¤ß¤È³ëÆ£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â»ö¾ð¤Ê¤É¡¢¼õ¸³¤ÎÁÔÀä¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¼õ¸³½àÈ÷¤«¤éÁÔÀä¤ÊËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤µ120%¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Ä©Àïµ¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤àÊý¤â¡¢¼õ¸³¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÉ¬ÆÉ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡ª