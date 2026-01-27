人気グループ「ＥＸＩＬＥ」のＡＫＩＲＡ（４４）が２７日、都内で行われた「『ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＹＥＡＲ』ラインナップ発表会」に「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人、藤原樹らともに出席した。

ドラマ・映画・ライブなど多方面に展開する総合エンタメプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」が１０周年を迎えたことを記念し、さまざまなスペシャル企画が展開される。この日は、過去作のリバイバル上映やオールナイト上映会の開催、ドキュメンタリーの制作が新たに発表された。

会場となったコラボレーションカフェを見渡したＡＫＩＲＡは「もう１０周年なんだ」としみじみ。「幅広い作品が展開されてきた深み、幅の広さを感じます」と誇らしげに語った。

海外での人気も高い。ＡＫＩＲＡは「海外に行くと、ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡより演じた琥珀さんの方が浸透してる」とにっこり。吉野は「海外でライブをやりたいですね」と意欲を見せた。

マルチに活躍するなかで、役作りにストイックに取り組んだという。「ちょっと汚い、埃っぽい雰囲気を出したかったので、最終的に塩水で髪を洗ってました。自分で『どうしちまったんだ』と声をかけてましたね」と作中のセリフを引用しつつ振り返っていた。