¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹²ñÄ¹¡Ö£×ÇÕ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡¡Âç¿Ã¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤«¤éÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤àÍ¥¾¡¸õÊä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥¢¥í²ñÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤É¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶·î³«Ëë¤È¤Ê¤ë£×ÇÕ¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥ÈÏÀ¤¬Éâ¾å¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥ª¡¼¥±¡¦¥²¥È¥ê¥Ã¥ÒÉû²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â£×ÇÕ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£²£°£í£é£î£õ£ô£å£ó¡×¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¥Ç¥£¥í¥¢²ñÄ¹¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÀ¯¼£¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï½Ð¿È¡¢½¡¶µ¡¢»Ö¸þ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Ä¿Í¤¬½¸¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×ÇÕ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Ê¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥êÂç¿Ã¤Ï¡Ö¶¨µÄ¤Î¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÇÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÅö¾Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤µ¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤òÍ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥Èà»Ù»ýÇÉá¤ÎÆ°¸þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£