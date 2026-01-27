無駄なオプション付けてませんか？ 年金世代にこそy.u mobileがおすすめできる理由って？

そのオプション、本当に必要ですか？

大手キャリアのスマホを使っている方の中には、必要のないオプションをつけてしまった、という方も多いはずです。セキュリティ、バックアップ、フィルタリングなど、多彩なオプションが自動的に付帯されるケースも少なくありません。

使っていないサービスでも、月額で数百円ずつ積み重なると、年間では数千円～1万円以上の出費になることもあります。こうした無駄な支出はできるだけ減らしたいものです。



y.u mobileなら、料金もプランもシンプルで安心

y.u mobileはプランがわかりやすいのが特長です。シングルプラン（音声SIM）なら月額1,070円（税込）で容量は5GB。「どれを選べばいいか分からない」「複雑なプランに戸惑う」ということがないので、格安SIMが初めての方でも安心して始められます。

必要なプランを選ぶだけで、不要なオプションが付いてくる心配はありません。「何を選べばいいか分からない」と悩まずに済み、スマホの契約に不安を感じている方でもスムーズにスタートできます。

たとえば「通話とLINE、メールができれば十分」「外出先で少しインターネットを使えればいい」というシンプルな使い方を求める方に、最適なプラン設計となっています。

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1）

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



スマホの「万が一」にも備えられる保険付き

スマホを落として壊してしまったり、水に濡れて故障したりした経験がある方もいらっしゃるかもしれません。

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

しかも申し込み不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く使いたいという方や、修理費用の負担を抑えたい方にもうれしいサポートです。



使い切れなかったギガは、無期限で繰り越し

映画やドラマなどの動画を楽しむときに、気になるのがデータの使いすぎです。とくに長時間見ると、あっという間にギガ（データ容量）を使ってしまうこともありますよね。

そんなときも、y.u mobileなら安心です。使いきれなかったギガは、最大100GBまで無期限で繰り越すことができます。多くのスマホ会社では、余ったギガはその月や翌月には消えてしまいますが、y.u mobileでは残しておけるため、無駄がありません。

たとえば「来月は旅行に行く予定だから、今月はあまり使わずに貯めておこう」といった使い方も可能。旅行先では地図アプリを使ったり、写真を家族に送ったり、移動中に動画を見たりと、意外とデータを使う場面が増えます。そんなときにも、あらかじめギガを貯めておけるy.u mobileなら、安心して旅行を楽しめます。

日々の使い方に合わせて、無理なく・ムダなく使えるのが、y.u mobileの魅力です。



U-NEXT付きプランで、おうち時間がもっと楽しく

y.u mobileでは、スマホの通信プランにU-NEXT（※）がセットになった「シングル U-NEXT」や「シェア U-NEXT」プランが選べます（図表2）。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

図表2

プラン 料金 容量 シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。

また、すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



サポート付きだから、初めてでも大丈夫

y.u mobileでは「安心でんわ相談」という無料サポートが用意されており、契約前のスマホの疑問や料金について、専門のオペレーターに電話で相談することができます。

「今の契約と何が違うの？」「どのプランが自分に合っている？」など、わからないことがあっても親切に対応してくれるので、「スマホの見直しが初めて」という方でも安心です。

営業を目的としない中立的な立場で案内してくれるため、無理な勧誘もありません。まずは話を聞いてみたい、という方にも利用しやすいサービスです。



まとめ

スマホを契約したまま何年も見直していない方は、気づかないうちに不要なオプションや高額な料金を払い続けている可能性があります。

y.u mobileなら、月1,000円台からのシンプルなプラン、ギガの永久繰り越し、ユーザー負担0円の修理費用保険や安心でんわ相談など、年金世代の方にもやさしい仕組みが整っています。わかりやすく、無駄のないスマホ生活を始めるなら、まずはy.u mobileの公式サイトや店頭で詳細をチェックしてみてください。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

