【OUTRANKERS】 2月27日14時 サービス終了予定

でらゲーは、Android/iOS用奪い合いアクションバトルゲーム「OUTRANKERS（アウトランカーズ）」について2月27日14時にサービスを終了すると発表した。

「アウトランカーズ」は2025年11月にサービスを開始したタイトルで、“老若男女問わず誰もが楽しめる奪い合いバトル”をテーマに開発されたスマートフォン向けゲーム。タイアップ楽曲は小室哲哉氏がプロデュースする音楽ユニット「OVAL SISTEM」が担当していた。

サービス終了について、現状のサービス設計ではユーザーの期待に添うクオリティラインの価値提供が難しいと判断し今回の発表が決まったという。1月26日16時30分をもって「有償ダイヤ」および「プレミアムパス」等の販売が停止となり、その後の2月27日14時にサービスを終了する。有償ダイヤについては後日払い戻しも行なわれる予定となっている。

□「『OUTRANKERS』の今後のサービスに関するお知らせ」のページ

