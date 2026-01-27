ゆってぃの美人妻「家族で初詣」1歳娘抱えた夫との3ショット公開「ゆってぃいいお父さんしてる」「すくすく大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】お笑いタレントのゆってぃの妻でタレントの石川あんなが1月26日、自身のInstagramを更新。家族3ショットを披露した。
【写真】人気お笑いタレントの35歳妻「幸せいっぱい」夫＆1歳娘との初詣ショット
石川は「年始の私たちとワカチ子ちゃん1歳バースデー」とつづり、家族でお出かけした際の様子や誕生日パーティーでの娘の姿などを投稿。「ほんとは年始に静岡に行こうと思ってたんだけどバタバタ＆新幹線取れずで諦め おとなしくお家で年越しして、家族で初詣」と年始について明かし、娘を抱っこ紐で抱くゆってぃとともに笑顔を見せた3ショットを公開した。
また、バースデーショットでは、手づかみでケーキを頬張る愛らしい娘の姿も公開し「なんだか1年前の新生児のころを思い出してジーンときたり誕生日ってすてき」と記している。
この投稿には「ワカチ子ちゃんすくすく大きくなってる」「幸せいっぱい」「ゆってぃいいお父さんしてる」「ファミリーショット尊い」「ワカチ子ちゃん可愛くて癒やされる」といったコメントが寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気お笑いタレントの35歳妻「幸せいっぱい」夫＆1歳娘との初詣ショット
◆石川あんな、ゆってぃ＆娘との家族3ショット公開
石川は「年始の私たちとワカチ子ちゃん1歳バースデー」とつづり、家族でお出かけした際の様子や誕生日パーティーでの娘の姿などを投稿。「ほんとは年始に静岡に行こうと思ってたんだけどバタバタ＆新幹線取れずで諦め おとなしくお家で年越しして、家族で初詣」と年始について明かし、娘を抱っこ紐で抱くゆってぃとともに笑顔を見せた3ショットを公開した。
◆石川あんなの投稿に反響
この投稿には「ワカチ子ちゃんすくすく大きくなってる」「幸せいっぱい」「ゆってぃいいお父さんしてる」「ファミリーショット尊い」「ワカチ子ちゃん可愛くて癒やされる」といったコメントが寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】